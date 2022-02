Terrasini, padre e figli aggrediti in strada: tre condanne

Una lite fra ragazzi sfociata nell violenza

PALERMO – Tre condanne per un pestaggio avvenuto il 18 gennaio 2020 a Terrasini. Vittime dell’aggressione un uomo e i suoi due figli. Il giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello ha condannato Giampiero Papavero (3 anni), Alessandro Alaimo (3 anni) e Domenico Segreto (2 anni e 8 mesi).

La sentenza è stata decisa in abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Chiara Capoluongo. Le pene sono già scontate di un terzo così come previsto dal rito.

Tutto nasce da una lite fra ragazzi. Ad un certo punto intervengono gli adulti. Il primo ad essere colpito con un pugno in faccia fu il padre, 46 anni. Gli fratturarono il naso. Poi se la presero con i figli che erano intervenuti per soccorrerlo. Uno dei due all’epoca aveva 14 anni.

Dovettero ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. I calci e i pugni ricevuti gli avevano provocato un trauma cranio-facciale.

A Papavero e Segreto è stata contestata anche la violazione del questore che gli vietava di tornare a Terrasini.

