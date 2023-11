Terrasini, via alla quarta edizione del premio “Giuseppe Ruffino”

A Palazzo d'Aumale la manifestazione nata nel 2020

Si terrà sabato 25 novembre, alle 18, a palazzo d’Aumale, la quarta edizione del premio giornalistico “Giuseppe Ruffino”. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a giornalisti e addetti alla comunicazione che si sono contraddistinti per la loro professionalità. Ideato nel 2020, il premio è dedicato alla memoria di GiuseppeRuffino, punto di riferimento del mondo culturale e giornalistico locale e fondatore della testata “Terrasini Oggi”, scomparso il 25 settembre 2019.

A ricevere il premio quest’anno sarà il giornalista Giovanni Villino, cronista e redattore dell’emittente Tgs – Telegiornale di Sicilia. Villino, giornalista professionista e divulgatore digitale, ha avuto diverse esperienze in ambito radiofonico e web. Appassionato di social media e innovazione, tiene corsi e incontri nelle scuole per sensibilizzare sulle potenzialità della Rete e degli smartphone ma anche sui loro rischi: dalla diffusione di false notizie ai pericoli legati al cyber bullismo e alla sicurezza informatica. Per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia si occupa di formazione sul mondo digitale e sull’utilizzo dei social media nell’editoria. Ha pubblicato tre guide per giornalisti su Metaverso, Intelligenza artificiale e Mediaverso. Attraverso Spotify, AmazonMusic e Apple podcast, diffonde periodicamente le puntate di “Scalo a Grado”, un format di approfondimento sui fatti del nostro tempo.