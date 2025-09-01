Terremoto in Afghanistan, almeno 800 morti e oltre 1500 feriti 

Un bollettino tragico

Un terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l’Afghanistan orientale ha ucciso 800 persone e ne ha ferite oltre 1500. Secondo quanto annunciato dal portavoce del ministero dell’Interno.

Nel terremoto che ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, “800 persone sono morte e 1.500 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte”. Lo ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani.

Nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo. Mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani.