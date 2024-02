Terremoto di Santo Stefano, verso la proroga dello stato d’emergenza

In arrivo l'emendamento

CATANIA – Proroga al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici dell ‘area etnea (che comprende i comuni ricadenti nelle Città metropolitane di Catania) verificasi 26 dicembre 2018, e dei termini di operatività del Commissario straordinario a fronte di uno stanziamento di 1,7 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Milleproroghe.

Un altro emendamento prevede che il Molise avrà più tempo, fino al 28 febbraio 2024, per assegnare ai propri Comuni i contributi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.