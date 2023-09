Terremoto in Marocco, Furnari a lutto: “Addio Mohamed”

Il dolore nel paese in provincia di Messina.

“Stamattina la nostra comunità ha appreso una tragica notizia, che non avrebbe mai voluto sentire. Con immenso dolore, vogliamo dire alla famiglia del piccolo Mohamed che le siamo vicini per la sua tristissima e prematura scomparsa, e preghiamo con tutte le nostre forze affinché la sua mamma possa al più presto rimettersi ed uscire dall’ospedale”. Questo annuncio luttuoso è comparso nella pagina Facebook del comune di Furnari, in provincia di Messina.

Mohamed Charad, 14 anni, è morto nel terremoto che ha sconvolto il Marocco. Il ragazzo abitava nella cittadina siciliana insieme alla famiglia. Erano tutti originari del Marocco ed erano tornati in patria per un periodo di vacanza in compagnia dei nonni di Mohamed, che vivono ancora lì. La madre del quattordicenne è rimasta ferita, mentre sarebbero incolumi il padre e i fratellini.