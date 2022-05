Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.3 avvertita in Chianti

Registrata stanotte alle 5:51 in provincia di Firenze, con epicentro a Impruneta

FIRENZE – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata stanotte alle 5:51 in provincia di Firenze, con epicentro a Impruneta: la zona è la stessa dove lo scorso 3 maggio c’è stato una scossa di magnitudo 3.7 e una di 3.4, e da allora è proseguito uno sciame sismico.

La scossa è stata avvertita distintamente in Chianti, a Firenze e in vari comuni del Fiorentino come Scandicci, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Calenzano e Montespertoli. Avvertita anche a Prato e a Cavriglia nell’Aretino. Né vittime né danni di rilievo registrati finora.