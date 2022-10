Terremoto nella notte a Catanzaro: la scossa di magnitudo 4.4

Paura tra i residenti

CATANZARO – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Paura per i residenti ma nessun danno. Oggi scuole chiuse in città. Oggi intanto è allerta maltempo arancione in Calabria; gialla Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.