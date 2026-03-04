La domanda che tutti si fanno è: perché i sismologi non possono dire quando arriverà un terremoto?

La scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata il 4 marzo 2026 e avvertita chiaramente in diverse zone della Sicilia orientale – tra le province di Catania, Messina e Siracusa – ha riacceso una domanda che torna ogni volta che la terra trema: perché non è possibile prevedere i terremoti con precisione? Nonostante i progressi della scienza e le tecnologie sempre più sofisticate, stabilire con esattezza quando e dove avverrà una scossa resta una delle sfide più difficili per i sismologi.

Perché i terremoti non possono essere previsti con precisione

Gli studi sulla previsione dei terremoti non sono una scoperta moderna. Già nella Grecia antica si cercava di interpretare i segnali della natura per anticipare i movimenti della terra. All’epoca, miti e credenze influenzavano fortemente queste osservazioni. Oggi la conoscenza scientifica dei fenomeni sismici è molto più avanzata. Tuttavia, la risposta alla domanda se sia possibile prevedere un terremoto rimane la stessa: no.

La scienza attuale non è ancora in grado di indicare con precisione il momento e il luogo in cui avverrà il prossimo evento sismico. Ciò è avvenuto anche nel caso del terremoto in Sicilia. L’unico tipo di previsione possibile è di natura statistica, basata sulla storia sismica di un territorio e sulla frequenza con cui in passato si sono verificati terremoti.

Terremoto, la Sicilia tra le zone più sismiche

Grazie agli studi sulla sismicità è possibile individuare le aree del Paese dove le scosse sono più frequenti o potenzialmente più intense. In Italia, ad esempio, alcune regioni sono note per la loro elevata attività sismica. La Sicilia orientale, interessata dal terremoto del 4 marzo, è una di queste zone dove i movimenti della crosta terrestre sono monitorati con particolare attenzione.

Le previsioni probabilistiche permettono quindi di classificare i territori in base al rischio sismico e alla probabilità che si verifichino terremoti di forte intensità. Tuttavia non consentono di stabilire quando avverrà una scossa.

Per riuscire a prevedere con maggiore precisione un terremoto bisognerebbe conoscere con esattezza quanta energia si accumula nelle strutture sismogenetiche della crosta terrestre. Ed ancora, in che modo verrà rilasciata: se attraverso numerose scosse di bassa magnitudo oppure con pochi eventi più intensi. Anche studiando nel dettaglio queste strutture, però, non è possibile individuare il momento esatto in cui l’energia verrà liberata.

I segnali che gli scienziati stanno studiando

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto passi avanti nello studio dei cosiddetti precursori sismici, cioè variazioni chimiche e fisiche del suolo e del sottosuolo che potrebbero manifestarsi prima di un terremoto. L’analisi sistematica di questi segnali potrebbe in futuro aiutare a individuare l’inizio di un evento sismico, anche se il rischio di falsi allarmi rimane elevato.

Gli studi sui possibili segnali che precedono un terremoto si concentrano sull’osservazione di diversi fenomeni misurabili:

• segnali geofisici: variazioni nella velocità e nelle proprietà delle onde sismiche P e S, oltre a cambiamenti nei parametri magnetici ed elettrici delle rocce e dell’atmosfera;

• segnali sismologici: prima di un evento di forte intensità possono manifestarsi piccoli tremori, spesso impercettibili per l’uomo ma rilevabili dagli strumenti, oppure modifiche nel modo in cui si distribuiscono le scosse nel tempo e nello spazio;

• segnali geodetici: alterazioni dell’altitudine, della posizione o dell’inclinazione di alcune porzioni della superficie terrestre, insieme a variazioni nella velocità degli spostamenti del suolo;

• segnali geochimici: cambiamenti nella presenza di alcuni elementi chimici radioattivi nelle acque sotterranee o nei gas che emergono dal terreno, tra cui il radon;

• segnali idrologici: oscillazioni nel livello delle falde acquifere sotterranee, rilevate attraverso il monitoraggio dei pozzi.

Terremoto Sicilia, perché la prevenzione è l’unica difesa

Nonostante i progressi della ricerca e la conferma dei modelli teorici utilizzati dai sismologi per spiegare la genesi dei terremoti, le previsioni basate sui precursori hanno finora prodotto risultati incerti e spesso contraddittori. Nessun segnale si manifesta in modo costante prima di ogni grande terremoto, motivo per cui gli studiosi stanno cercando di osservare contemporaneamente più fenomeni.

Per questo motivo la strategia più efficace non è prevedere il terremoto, ma ridurne gli effetti. Intervenire sulla qualità delle costruzioni e sulla sicurezza degli edifici resta il metodo più concreto per limitare i danni. In altre parole, mentre la scienza continua a studiare il fenomeno, la prevenzione rimane l’unico strumento davvero efficace per proteggere le persone quando la terra torna a tremare.

LEGGI ANCHE: Terremoto nel Catanese, a Ragalna danni ad alcuni edifici