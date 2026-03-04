 Terremoto nel Catanese, a Ragalna danni ad alcuni edifici
Terremoto nel Catanese, a Ragalna danni ad alcuni edifici

Crolli di calcinacci anche nella chiesa di Santa Barbara
PROVINCIA DI CATANIA
di
RAGALNA – Il terremoto di questa mattina, mercoledì 4 marzo, alle 07:05, di magnitudo 4.5, con epicentro il territorio di Ragalna, ha causato danni ingenti alla cittadina etnea. Lesionati diversi edifici pubblici e privati.

Il tetto di un’abitazione è crollato in una cucina. Per fortuna non si registrano feriti. Crolli anche all’interno della chiesa parrocchiale “Santa Barbara”. L’edificio sacro è stato chiuso al culto.

Chiuse anche le scuole per effettuare le opportune verifiche. Sul posto stanno operando da questa mattina i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

