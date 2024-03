Terrorizza la madre e la sorella 2 volte in poche ore: arrestato

È accusato anche di stalking

LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Minaccia con un coltello la madre 71enne e la sorella. Poi, quando gli impongono il divieto di avvicinamento, torna a casa alterato e minaccia ancora le due donne, ma stavolta finisce in galera a Piazza Lanza. Protagonista è un 41enne di Catania, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Linguaglossa per stalking e violazione del divieto di avvicinamento.

È successo tutto nel giro di poche ore. Di sera ha litigato con le due donne, minacciandole con un coltellaccio da cucina e dicendo che avrebbe potuto far del male a qualcuno, riferendosi alla sorella. Lei a quel punto ha chiamato i carabinieri, che gli hanno imposto il divieto di avvicinamento.

La violazione

Ma lo ha violato, presentandosi nuovamente dopo aver minacciato telefonicamente. In videochiamata avrebbe detto: “Sarà l’ultima cosa che faccio prima di andare in carcere”. Poi si è presentato a casa. Sono intervenuti i carabinieri. Lo hanno trovato sui gradoni della palazzina ancora alterato. Ed è finito in carcere.