 Terzo mandato dei sindaci: esame del ddl all'Ars
Terzo mandato dei sindaci: esame del ddl all’Ars

Depositata la diffida di alcuni sindaci
palazzo dei normanni
di
PALERMO – L’Ars sta esaminando il disegno di legge sul terzo mandato per i sindaci tra i 5 e i 15 mila abitanti, approvato stamani dalla commissione Affari istituzionali.

Terzo mandato dei sindaci, la seduta all’Ars

In apertura della seduta parlamentare il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha comunicato all’aula che i sindaci di Serradifalco Leonardo Burgio e Agira Maria Gaetano Greco hanno trasmesso una diffida all’Assemblea, sollecitando l’approvazione della norma richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale.

L’iniziativa dei due sindaci è stata commentata in maniera critica da alcuni deputati, tra cui Gianfranco Miccichè.

