Tesauro: “Fiducia nella magistratura su inchiesta che coinvolge Mancuso”

"L'amministrazione comunale prosegue e proseguirà nel segno della continuità dell'azione amministrativa"

CALTANISSETTA – “Dinanzi a una notizia che ha inevitabilmente suscitato sgomento, mi sento di intervenire, da sindaco e in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale. Da uomo aderente a Forza Italia esprimo piena fiducia nel lavoro della magistratura, nella convinzione che l’attività giudiziaria accerterà i fatti con rigore e, auspicabilmente, in tempi rapidi, così da consentire che la verità emerga in modo chiaro e definitivo”. Lo dice il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, a proposito dell’inchiesta giudiziaria che ha portato alla richiesta di arresto del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e di altri soggetti.

“L’amministrazione comunale – continua Tesauro – prosegue e proseguirà nel segno della continuità dell’azione amministrativa secondo principi che, sin dall’inizio del mandato, ne hanno contraddistinto l’operato sotto il profilo morale, etico e del pieno rispetto della legalità”.

“Rinnoviamo – conclude il sindaco – la nostra fiducia nel lavoro della magistratura e degli organi competenti, con l’auspicio che l’accertamento dei fatti possa avvenire nel più breve tempo possibile, nel pieno rispetto delle garanzie e dei diritti previsti dall’ordinamento”.