Test di Medicina 2024: fissate le date per le prove d’ingresso

Ci sarà una banca dati per prepararsi

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha svelato le date del test d’ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia 2024/2025. Le prove si terranno il 28 maggio e il 30 luglio.

Le regole per il test

Chi vorrà effettuare il test avrà a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti a risposta multipla, che saranno uguali per tutti. Rispetto al passato aumentano le domande di Biologia, Chimica e Logica mentre diminuiscono le domande di Cultura Generale, Fisica e Matematica.

Cinque le scelte possibili per ogni domanda: una risposta giusta vale 1,5 punti; una sbagliata ne fa perdere 0,4 e ogni risposta omessa vale 0. La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per formare la graduatoria per l’assegnazione alle diverse università.

Per prepararsi alle prove, gli studenti avranno a disposizione una banca dati pubblica di 3500 domande. La banca dati sarà pubblicata su una piattaforma da parte del Cisia 20 giorni prima della prova, cioè l’8 maggio e il 10 luglio.