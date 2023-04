“Ti racconto tuo padre” di Gangemi miglior film del Festival del Cinema Patologico

Edizione diretta anche quest’anno dal regista ed attore Dario D’Ambrosi ed aperta da Sua Santità, Jorge Mario Bergoglio.

CATANIA. Il documentario “Ti racconto tuo padre”, del regista catanese Daniele Gangemi è reduce da una “Menzione d’Onore” ricevuta nei giorni scorsi in America, al Nassau Film Festival di Princeton, ha ricevuto domenica 16 aprile il premio per il “Miglior Film” alla XIVª edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico di Roma, edizione diretta anche quest’anno dal regista ed attore Dario D’Ambrosi ed aperta da Sua Santità Franciscus PP, Jorge Mario Bergoglio, che ha ricevuto per l’occasione “Una stella per David”, un riconoscimento alla memoria consegnato per il suo costante impegno per l’accoglienza e la pace nel mondo.

Disponibile anche su RaiPlay

“Ti racconto tuo padre”, attualmente disponibile sulla piattaforma RaiPlay grazie al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera che l’ha selezionato in concorso per l’edizione 2023, regala allo spettatore le toccanti riflessioni di una “vera gloria” della tv italiana degli anni ’80, l’attore Fabrizio. Bracconeri, che durante un viaggio in mare, tra le onde del Mediterraneo e le curve della memoria, prova a raccontarsi al figlio Emanuele gravemente autistico, sperando che un giorno anche lui possa capire le sue parole, la sua storia, le sue scelte, le sue speranze ed i suoi sogni.

Per Gangemi altro riconoscimenti internazionale

Gangemi, che l’anno scorso è stato chiamato come Lettore e Giudice dall’Academy of Motion Picture Arts & Sciences (la stessa che ogni anno assegna in primavera gli Oscar presso il Dolby Theatre di Los Angeles – ex Kodak Theatre) per assegnazione delle borse di studio in sceneggiatura dell’”Academy Nicholl Fellowships in Screenwriting 37th Annual Competition”, con questo ultimo riconoscimento si avvicina sempre di più agli 80 riconoscimenti internazionali ricevuti negli anni ufficialmente in giro per il mondo e certificati da IMDb (Internet Movie Database), il più autorevole riferimento del pianeta per i cineasti e gli addetti ai lavori di tutto il mondo, cinematografico e non.

LINK RAI PER LA VISIONE

http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-892da1d7-f876-4c2a-ae03-2639956841cd.html