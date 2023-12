È stato segretario generale della Fisascat Cisl

CATANIA – Tony Fiorenza è il nuovo presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Catania; è stato eletto a maggioranza dall’assemblea dei componenti; subentra a Rosario Portale, che era stato eletto poco più di un anno fa.

Fiorenza ha una laurea in Sociologia e sin da giovane è iscritto alla Cisl. È stato segretario generale della Fisascat Cisl di Catania, la Federazione dei lavoratori del Commercio, Turismo e Servizi; per la stessa federazione, è stato segretario generale regionale aggiunto. È stato presidente dell’Ente bilaterale del Terziario di Confcommercio Catania. Attualmente, ricopre il ruolo di coordinatore nazionale Fisascat Cisl delle basi USA in Italia.

Fiorenza ha obiettivi precisi da sviluppare durante il suo mandato: “Oltre all’egregia attività svolta dalle commissioni speciali che esaminano i ricorsi sanitari e amministrativi presentati dai lavoratori dipendenti e autonomi, il comitato provinciale, in collaborazione con la direzione dell’INPS e sempre nel rispetto dei rispettivi ruoli, deve dare un maggiore impulso ai compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’istituto”.

“Infatti – aggiunge – è fondamentale, nell’ambito dell’attività di vigilanza, conseguire gli obiettivi riguardanti la qualità dei servizi resi ai cittadini, nonché avere tempi certi di definizione delle pratiche presentate. Bisogna fare una lotta sia al lavoro nero, nell’interesse dei lavoratori e dell’Istituto INPS, sia all’economia sommersa e all’evasione ed elusione contributiva. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che ci sia sinergia tra le istituzioni coinvolte, unitamente all’istituto di previdenza, il comitato provinciale, le segreterie sindacali confederali e le associazioni datoriali”.

Da Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, è arrivato l’augurio di buon lavoro al neo presidente e il ringraziamento a Portale per l’impegno profuso alla guida del comitato.

