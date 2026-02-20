La decisione dopo il sold out della prima data

Tony Pitony, il cantante indie del momento, raddoppia il concerto in programma quest’estate a Bagheria (Palermo).

Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per il concerto del 1° agosto 2026, l’artista siracusano tornerà ad esibirsi al Piccolo Parco Urbano anche il 3 agosto 2026. I ticket per il nuovo appuntamento sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Gli show in Sicilia sono organizzati da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti e P17TONY, nell’ambito di una tournée che toccherà diverse città italiane ed europee.

Doppio concerto a Bagheria, chi è Tony Pitony

Il performer con la maschera da Elvis, che dallo scorso settembre ha conosciuto un vero e proprio exploit anche grazie ai social, propone un progetto che unisce elettronica, costruzione scenica e un’estetica volutamente provocatoria.

Reduce da un live iconico al Fabrique di Milano, Tony Pitony rifiuta le etichette di genere e mette al centro una riflessione su identità, sessualità e narrazione culturale, presentandosi come figura gender fluid orientata più alla coerenza espressiva che alle dinamiche dell’industria musicale.

Ironia e sperimentazione sono elementi ricorrenti di un linguaggio diretto e spesso dissacrante, che utilizza i cliché per metterne in discussione i presupposti.

Il desiderio di abbattere la distanza col pubblico

La sua presenza scenica rompe la distanza tra palco e platea e ribalta l’idea dell’artista come figura irraggiungibile. Tony Pitony dichiara di voler smontare la contrapposizione tra virtù e difetti, trasformando le fragilità in materia creativa e leggendo il disagio contemporaneo come terreno di elaborazione artistica.

Al centro del progetto c’è la volontà di ridurre l’ego e costruire un rapporto diretto con il pubblico, eliminando quella barriera simbolica che separa artista e spettatore. Nelle sue performance rivendica uno scambio autentico, lontano dalla costruzione patinata dell’immagine.

Il 5 marzo Tony Pitony si esibirà a Palermo

Prima di affermarsi con il progetto attuale, il 30enne ha lavorato nei musical e nelle produzioni di prosa del West End londinese, confrontandosi con il sistema dello showbusiness internazionale. Il 5 marzo 2026 Tony Pitony si esibirà al teatro Golden di Palermo. Venerdì 27 febbraio, approderà al Festival di Sanremo per duettare con Ditonellapiaga.