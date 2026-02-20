 Bagheria, Tony Pitony raddoppia il concerto: date e biglietti
Bagheria, Tony Pitony raddoppia il concerto al Piccolo Parco Urbano

La decisione dopo il sold out della prima data
L'EVENTO
di
Tony Pitony, il cantante indie del momento, raddoppia il concerto in programma quest’estate a Bagheria (Palermo).

Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per il concerto del 1° agosto 2026, l’artista siracusano tornerà ad esibirsi al Piccolo Parco Urbano anche il 3 agosto 2026. I ticket per il nuovo appuntamento sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Gli show in Sicilia sono organizzati da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti e P17TONY, nell’ambito di una tournée che toccherà diverse città italiane ed europee.

Doppio concerto a Bagheria, chi è Tony Pitony

Il performer con la maschera da Elvis, che dallo scorso settembre ha conosciuto un vero e proprio exploit anche grazie ai social, propone un progetto che unisce elettronica, costruzione scenica e un’estetica volutamente provocatoria.

Reduce da un live iconico al Fabrique di Milano, Tony Pitony rifiuta le etichette di genere e mette al centro una riflessione su identità, sessualità e narrazione culturale, presentandosi come figura gender fluid orientata più alla coerenza espressiva che alle dinamiche dell’industria musicale.

Ironia e sperimentazione sono elementi ricorrenti di un linguaggio diretto e spesso dissacrante, che utilizza i cliché per metterne in discussione i presupposti.

Il desiderio di abbattere la distanza col pubblico

La sua presenza scenica rompe la distanza tra palco e platea e ribalta l’idea dell’artista come figura irraggiungibile. Tony Pitony dichiara di voler smontare la contrapposizione tra virtù e difetti, trasformando le fragilità in materia creativa e leggendo il disagio contemporaneo come terreno di elaborazione artistica.

Al centro del progetto c’è la volontà di ridurre l’ego e costruire un rapporto diretto con il pubblico, eliminando quella barriera simbolica che separa artista e spettatore. Nelle sue performance rivendica uno scambio autentico, lontano dalla costruzione patinata dell’immagine.

Il 5 marzo Tony Pitony si esibirà a Palermo

Prima di affermarsi con il progetto attuale, il 30enne ha lavorato nei musical e nelle produzioni di prosa del West End londinese, confrontandosi con il sistema dello showbusiness internazionale. Il 5 marzo 2026 Tony Pitony si esibirà al teatro Golden di Palermo. Venerdì 27 febbraio, approderà al Festival di Sanremo per duettare con Ditonellapiaga.

