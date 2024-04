Si traveste da Topolino per fare selfie con i bambini e derubare turisti

L'uomo era già stato condannato in Romania per altri reati

BOLOGNA – Si traveste da Topolino e deruba i turisti. Piazza Maggiore, cuore pulsante della città, è stata teatro fino a poco tempo fa delle vicende di un personaggio che dietro la maschera di Topolino nascondeva ben altro che simpatiche intenzioni. L’iconico personaggio Disney, amato da grandi e piccini, è stato infatti interpretato da un giovane romeno di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine non solo per le sue apparizioni in costume ma anche per la sua attività criminale.

Selfie e furti: ecco come Topolino derubava i turisti

Il 29enne, travestito da uno dei più celebri personaggi dei cartoni animati, si è rivelato essere un abile ladro seriale. Dietro l’innocente attività di intrattenimento, l’uomo aveva accumulato una condanna da scontare di quasi cinque anni in Romania per reati legati a furti in negozi e supermercati, oltre a una condanna per rapina nel 2019.

La sua operatività non si era fermata, continuando a sfruttare la sua maschera per avvicinare famiglie e bambini, con la scusa di scattare fotografie ricordo, per poi approfittare della distrazione dei genitori e frugare nelle loro borse e tasche. Il suo arresto è avvenuto il sabato pomeriggio del 20 aprile, nel centro di Bologna, senza il costume di Topolino ma in compagnia di quella che sembrava essere la sua Minnie.

Dopo averlo identificato e fermato per un controllo, gli agenti hanno confermato l’esistenza di un mandato di carcerazione a suo carico e lo hanno arrestato, ponendo fine alla sua attività criminale sotto mentite spoglie. La sua carriera di truffatore si è conclusa dietro le sbarre, dove ora dovrà scontare la sua pena, abbandonando la maschera di Topolino.

In aggiunta alle sue attività di furto, l’uomo era anche coinvolto in atti di violenza, come una rissa registrata dalle autorità, confermando ulteriormente il suo profilo criminale attivo e il suo stile di vita basato su espedienti e inganni.



