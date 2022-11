TopSpin Energy Cup, ultimi colpi: tre azzurre ancora in gara

Dalle 9:30 di domani 5 novembre via alle semifinali del singolare

1' DI LETTURA

SOLARINO (SR) – Colpi finali dal sapore europeo per la TopSpin Energy Cup, primo dei tre tornei W15 in programma allo Zaiera Tennis Facility di Solarino. Dalle 9:30 di domani via alle semifinali del singolare, con la testa di serie Jacqueline Cabaj Award sul carpet siciliano per sfidare l’azzurra Miriana Tona, mentre toccherà a Maria Vittoria Viviana provare a spuntarla contro la tennista israelo-uzbeka Vlada Ekshibarova.

Per la svedese Cabaj Award potrebbe arrivare domani l’occasione per riscattare la finale 2021, persa contro Melania Delai, alla quale andò il primo titolo ITF in carriera.

Al di là della composizione del tabellone non è da escludere la possibilità di una finale tutta italiana nella Top Spin Energy Cup, come non è da escludere la possibilità di una vittoria azzurra nella finale del doppio, dove la coppia svizzero-olandese composta da Leonie Kung e Liana Tran sfiderà Giulia Crescenzi e Miriana Tona, a conclusione della giornata di gioco.