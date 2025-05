La violenza al termine delle ore di scuola

TORINO – Un banale litigio davanti alla scuola è degenerato ed è terminato con un ragazzo accoltellato. È successo nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, all’uscita della Casa di Carità Arti e Mestieri di corso Benedetto Brin 26, in Borgo Vittoria. Ad affrontarsi un ragazzo di 16 anni ed uno di 18 anni originari dell’Egitto e del Senegal. I due sono finiti negli ospedali Giovanni Bosco e Molinette di Torino.

Sembra che ad innescare la rissa sia stato un fallo subito nel corso di una partita di calcio a cinque in cui erano avversari. I due avrebbero preso ad affrontarsi nel cortile dell’istituto e la lite sarebbe rapidamente degenerata.

Il 16enne si è scagliato contro il 18enne, ferito al gluteo con un fendente. Mentre l’aggressore si è presentato da solo all’ospedale delle Molinette, per farsi medicare delle ferite alla schiena rimediate durante la colluttazione. Il ragazzo non ha chiarito ai medici come si fosse ferito.

Sull’accaduto indagano i poliziotti, intervenuti per ricostruire le dinamiche del litigio.

