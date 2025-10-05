 Tormenta la ex nel Palermitano: 21enne ai domiciliari
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tormenta la ex nel Palermitano: 21enne ai domiciliari col braccialetto

La giovane si è rivolta ai carabinieri di Trabia
le indagini
di
1 min di lettura

TERMINI IMERESE – I carabinieri della Stazione di Trabia hanno notificato la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Termini Imerese, a un ragazzo di 21 anni che, a maggio, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Tormenta la ex nel Palermitano

L’indagato, che non si è mai rassegnato alla fine della relazione, nonostante il provvedimento, ha continuato in questi mesi a contattare la vittima, inviando messaggi e chiamandola telefonicamente anche in forma anonima.
La giovane donna si è rivolta ai militari di Trabia che, hanno avviato le indagini e raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 21enne.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI