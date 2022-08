Torna il caldo torrido: bollino rosso a Palermo

Le temperature, dopo la tregua del ferragosto, salgono nuovamente

PALERMO – Dopo la tregua di Ferragosto, tornano a salire le temperature in Italia. Se oggi sono 18 le città con bollino verde sulle 27 oggetto di monitoraggio, già domani scenderanno a 9.

Il 18 agosto torneranno a prevalere i bollini gialli (11) e quelli arancioni (6), anche se il bollino rosso di emergenza è previsto per il momento solo a Palermo. È quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Giovedì il bollino arancione (che indica possibili rischi per la salute, soprattutto per le persone fragili) è atteso a Bari, Campobasso, Catania, Perugia, Rieti Roma. In verde (condizioni meteo che non comportano rischi per la salute) dovrebbero invece restare Verona, Venezia, Trieste, Torino, Pescara, Milano Genova, Brescia e Bolzano.

La situazione appare, per il momento, ancora distante dall’ondata di calore che ha travolto il Paese fino ai primi di agosto: il 6 agosto, ad esempio, tra le 27 città oggetto di monitoraggio c’erano 16 bollini rossi, 1 arancione e 10 gialli. Allo stesso tempo, tuttavia, si discosta significativamente anche dalla situazione registrata negli scorsi giorni: tra il 12 e il 14 agosto quasi la totalità delle 27 città monitorate erano in bollino verde. In quei giorni Cagliari è stata l’unica città a non scendere mai sotto il livello di pre-allerta giallo.