Torna il circo Orfei: dal 7 dicembre lo spettacolo in via dell’Olimpo

Ogni giorno due esibizioni

Come da tradizione, l’arte circense torna a Palermo per le festività natalizie con lo show del Circo Sandra Orfei, dal 7 dicembre al 16 gennaio, l’unico in città con i giganti della savana, alta cavalleria, artisti internazionali, attrazioni esotiche, l’esclusiva dell’uomo cannone e l’uomo più forte del mondo, come da antica tradizione circense. Oltre due ore di sano e puro divertimento con le attrazioni del Circo Sandra Orfei di Equestre Vassallo. Dall’alta cavalleria all’esotico, dalla comicità alle acrobazie, tutto in un quadro targato dal regista, Claudio Vassallo, sotto la direzione artistica di Sara Mateva.

Il Circo Sandra Orfei stazionerà a Palermo, nella tradizionale piazza di Viale dell’Olimpo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; tutti i mercoledì chiuso per riposo. Visita allo zoo, domenica e festivi, mattina dalle 10.00 alle 13.00. La famiglia Vassallo presenta uno spettacolo di livello, che racchiude tradizione circense e modernità.

A guidare lo show presentato dall’eleganza di Jessy Franchetti, “Patti il Clown“, dalla scuola di recitazione di Londra, ci trasporterà nel magico mondo del circo con la leggenda del Clown, affiancato da artisti di calibro. In pista tra luci, colori, coreografie e musica: alta scuola di equitazione di Antani Romanov; numero acrobatico di grande abilità, il trapezio di Elis Togni; Sara Mateva, al cavo d’acciaio, premiata al Festival Internazionale del Circo di Latina; agilità e perfezione; Odette ai tessuti aerei; acrobazie con la ragazza nella sfera: Antani Romanov, giocoleria a cavallo; maestoso il numero di leoni presentato da Francisco Hernandez ed ancora sfilata di animali esotici e l’ippopotamo Pippo; Claudio Vassallo e l’alta scuola di equitazione, premiato al Festival di Latina e alla Fieracavalli di Verona, approda in pista con il suo frisone Telepass ed ancora la carovana dei mini pony; la donna laser e “l’uomo cannone“ con il suo volo pindarico, all’interno dello chapiteau; l’uomo più forte del mondo con straordinarie performance. Gran finale con la spettacolare e luminosa parata degli artisti del Circo Sandra Orfei di Equestre Vassallo.