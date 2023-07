Torna la rassegna ‘A scurata’ nello scenario naturale dello Stagnone

Al via il 21 luglio

MARSLA (TRAPANI) – Al via a Marsala, nel Trapanese, la sesta rassegna ”a Scurata cunti e canti al calar del Sole’. Appuntamento venerdì 21 luglio, alle 19:30, per il primo spettacolo al quale ne seguirà un secondo alle 21:30. Il duo Musica Nuda si esibirà nel nuovo teatro a mare ‘Pellegrino 1880’, ecosostenibile, fatto solo di tufi, legno e sale. La struttura è stata realizzata in una nuova posizione che garantisce uno scenario ancora più incantevole.

La platea si apre su un abbraccio di isole: ogni spettatore, si trova innanzi un’isola d’arte, il palcoscenico di tufi, alle spalle del quale si ergono le isole Egadi tra le quali tramonta il sole, riflettendosi sugli specchi d’acqua della antica Salina Genna, con alla destra il Monte Erice, all’interno della riserva naturale dello Stagnone. Qui, ad aprire la sesta edizione della rassegna, saranno le sonorità del duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che ha all’attivo più di 1.600 concerti in giro per il mondo. Il concerto si intitola ‘Musica Nuda 20 Anni in Tour’.