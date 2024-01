Torna l’incubo caro voli: prezzi altissimi in vista della Pasqua

Alcune tratte sfiorano i 500 euro

PALERMO – Le festività natalizie sono passate da poco e chi voleva arrivare in Sicilia con un volo ha dovuto fare i conti con il caro voli. Problema che si presenta nuovamente con l’avvicinarsi della Pasqua, con tratte che arrivano a sfiorare anche i 500 euro. Tra le più economiche ci sono le tratte che portano da Bologna a Palermo e da Genova a Catania, ma che hanno un costo che si aggira intorno ai 300 euro e che potrebbero lievitare nei prossimi giorni con l’avvicinarsi alla festività.

Durante le festività natalizia il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò misero a punto un sistema di scontistica “bonus Sicilia” valido sulle tratte da e per Milano e Roma, rivolto a tutti i residenti nell’Isola, con riduzione del prezzo del biglietto del 25% e, con taglio del 50%, alle cosiddette categorie prioritarie, cioè gli studenti, i disabili e famiglie con Isee inferiore a 9.360 euro.

Il sistema, adesso, potrebbe prevedere l’inserimento di altre città come Bologna, Torino, Venezia e non solo. Il governo sta cercando di rimetterlo in piedi e vorrebbe mettere sul piatto altri 30 milioni per permettere di usufruire dello sconto. Le prime categorie interessate dovrebbero essere proprio le categorie prioritarie.