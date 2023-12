Caro voli, la guida su come ottenere lo sconto per i residenti in Sicilia

Tutte le informazioni su come richiedere la riduzione

PALERMO – È operativa la piattaforma della Regione Siciliana che permette di ottenere lo sconto sui voli per i residenti. Si tratta di una riduzione del 25% sul costo del biglietto aereo, a beneficio dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana.

Sconto voli residenti Sicilia, come ottenerlo

SiciliaPEI –Bando Caro Voli è la piattaforma dedicata alla compilazione delle richieste di sconto sui voli. Il contributo economico in favore dei residenti nel territorio della Regione Siciliana consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore. La Regione riconosce in favore dei residenti con disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, studenti o residenti con basso reddito (ISEE < € 9.360,00) un ulteriore sconto del 25%.

Sconto voli residenti Sicilia, la guida

L’accesso al sistema avviene con credenziali SPID livello 2 o CIE, cliccando sulla voce di menu “Login”. È necessario selezionare la tipologia di accesso, tra SPID o CIE.

A scelta avvenuta, il sistema rimanda l’utente sulla pagina di login del proprio IdP. In caso di scelta CIE, l’utente viene rimandato a una pagina di selezione accesso tramite lettore di smart-card sul proprio PC o tramite smartphone con relativa APP da scaricare e installare. In caso di scelta tramite il tasto “Prosegui con computer”, il browser richiede l’inserimento della propria CIE nel lettore di smart Card collegato al PC. Se si seleziona il proprio App Store, l’utente deve installare l’app e seguire le indicazioni per effettuare l’accesso.

Dopo aver inserito le proprie credenziali SPID/CIE, il sistema consente di completare e registrare i propri dati anagrafici mancanti. L’utente è tenuto a dichiarare la residenza in un comune della regione Siciliana. Può inoltre dichiarare di essere in una delle condizioni che innescano l’ingresso nelle categorie prioritarie: essere studente, avere una disabilità dal 67% di percentuale di invalidità, avere un ISEE inferiore a 9.360,00 euro. La spunta sulla dichiarazione di avere un ISEE inferiore a 9.360,00 euro si ripercuote sugli eventuali componenti del nucleo familiare che possono essere registrati e comporta il caricamento di una autocertificazione o copia conforme dell’ISEE.

Per procedere con la registrazione dei dati anagrafici è necessario completare tutti i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco di colore rosso e spuntare la voce “Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi delle vigenti disposizioni in maniera di privacy (REG. UE 679/2016)”. Dopo aver compilato tutti i dati è necessario cliccare sul pulsante “Salva” collocato in basso sulla destra. Il sistema confermerà il corretto salvataggio dei dati.

Lo sconto si può richiedere dalle ore 09.00 del 04 dicembre 2023 alle ore 18.00 del 30 gennaio 2025. La Regione Siciliana ha messo a disposizione una guida comprensiva di FAQ (domande poste frequentemente) per completare l’apposito form.