Torna l’ora legale: ecco quando si dovranno spostare le lancette

Si guadagnerà un'ora di luce

PALERMO – L’ultimo weekend di marzo porta il ritorno dell’ora legale. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, alle 2, bisognerà portare le lancette avanti di 60 minuti.

Si dormirà un’ora in meno, ma il tramonto sarà ritardato di 60 minuti. Ma il cambio dell’ora porterà anche altri benefici. Si avrà un’ora di luce in più e si risparmierà sul costo della luce. L’ora legale nel 2024 resterà in vigore fino al 27 ottobre.

Nei 7 mesi di ora legale, secondo i dati diffusi da Terna, “l’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di chilowattora, con importanti benefici per l’ambientale: consentirà la riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera”.