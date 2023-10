Torna l’ora solare: ecco quando dovremo spostare le lancette dell’orologio

Permetterà di dormire un'ora in più

1' DI LETTURA

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 torna l’ora solare, questo significa che dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro. Si dormirà un’ora in più, questo almeno fino alla prossima primavera, perché l’ora solare rimarrà infatti in vigore fino a domenica 31 marzo, quando farà ritorno l’ora legale e, di conseguenza, le lancette andranno spostate in avanti di sessanta minuti.

L’ora solare arriva domenica 29 ottobre, lancette indietro di 60 minuti dunque. Questo permetterà di avere più luce la mattina, ma il pomeriggio farà buio prima.

Un passaggio che per alcune persone può essere motivo di stress e malesseri vari. C’è chi ne risente non solo per una giornata, ma per diverse settimane. Si tratta del cosiddetto “ritmo circardiano”, il nostro orologio biologico, che può trovarsi in difficoltà di fronte ad un cambiamento non graduale. E gli effetti possono farsi sentire anche sull’umore.

Il cambio dell’ora resterò attivo fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti (quindi dalle 2.00 alle 3.00) ed entrerà in vigore l’ora legale.