Torna “Sicilia en Primeur”: dal 9 all’11 maggio appuntamento a Cefalù

Assovini, che organizza la manifestazione, festeggia i 25 anni

Torna “Sicilia en Primeur”, l’annuale anteprima dei vini siciliani organizzata da Assovini Sicilia, in programma a Cefalù dal 9 all’11 maggio. “Cultivating the future”, il tema dell’edizione 2024, ripercorre le tappe più significative di Assovini Sicilia proiettandosi verso il futuro.

Sarà un’edizione speciale, che festeggia i 25 anni dalla fondazione di Assovini (che ora riunisce circa 100 aziende vinicole) e i 20 anni dalla prima edizione di “Sicilia en Primeur”.

“Assovini – commenta la presidente Mariangela Cambria – è protagonista della storia della vitivinicoltura siciliana e della sua rivoluzione, grazie alla straordinaria visione dei suoi fondatori e all’impegno dei successori e delle aziende che in questi anni hanno lavorato per promuovere il vino siciliano come ambasciatore culturale nel mondo, valorizzando la diversità del continente vinicolo siciliano”.

Alla kermesse parteciperanno numerosi rappresentanti della stampa specializzata italiana e internazionale. Prevista anche la presenza di Pietro Russo, neo Master of Wine, insieme a professionisti del settore che guideranno i seminari tecnici in programma.

L’importanza del vino nell’economia e nella cultura siciliana è confermata dal recente rapporto dell’Osservatorio sulla competitività delle Regioni del Vino, realizzato da Nomisma Wine Monitor in collaborazione con UniCredit, secondo cui la Sicilia è il secondo “vigneto” d’Italia per estensione, con 95.760 ettari coltivati, ed è la prima regione per superfice vitata bio.

Secondo il report, i vini bianchi e le colture biologiche trainano la Sicilia che resiste alla contrazione dei raccolti di uve dell’ultima vendemmia dovuta agli eventi climatici estremi e all’attacco della peronospora.

Sul fronte delle esportazioni in Sicilia nel 2023, flettono le esportazioni di vini rossi DOP (-4%) mentre cresce l’export di vini fermi bianchi DOP (+ 7%). L’export di vini bianchi DOP siciliani è cresciuto negli Stati Uniti del 29%. Per i rossi DOP siciliani la maggiore crescita dell’export si ha con la Francia (+7,5%).