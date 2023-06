Palermo, al via la 22a edizione del torneo in ricordo di Ninni Cassarà

Ad organizzare il torneo la Polisportiva Gonzaga per volere del suo Direttore Tecnico Vincenzo Casula

PALERMO – Dal 12 al 17 giugno si disputerà la 22^edizione del Torneo Ninni Cassarà, manifestazione in ricordo del vice Questore della Polizia di Stato assassinato dalla mafia il 6 agosto 1985. Ad organizzarlo la Polisportiva GONZAGA per volere del suo Direttore Tecnico Vincenzo Casula, che per anni ha collaborato con Ninni Cassarà.



Al Torneo parteciperanno circa 100 squadre in rappresentanza della più importanti società di settore giovanile di Palermo, Trapani ed Agrigento, categorie partecipanti dai 2010 ai 2015 anno per anno. Una manifestazione che, con l’importante patrocinio dell’ARS, vuole essere una festa di fine anno per le società di settore giovanile e per i circa 2000 giovani calciatori partecipanti, ma soprattutto un momento per fare conoscere ai giovani e ricordare ai meno giovani, la figura e l’impegno che Ninni Cassarà ha profuso, sino all’estremo, nel combattere la mafia e rendere così migliore la Sicilia.