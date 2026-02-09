Torretta, minaccia gli zii con una pistola a salve: arrestato un 38enne

Necessario l'intervento dei carabinieri di Carini, un militare ferito lievemente

TORRETTA – Avrebbe minacciato gli zii con una pistola a salve e aggredito i carabinieri intervenuti a Torretta dopo una segnalazione. Arrestato dai carabinieri di Carini un 38enne già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. Nell’intervento un carabiniere è rimasto leggermente ferito.

Poco prima dell’arrivo dei militari nella sua abitazione, l’uomo avrebbe minacciato di morte gli zii brandendo una pistola a salve. I carabinieri hanno tentato di riportare la calma e intimato al 38enne, rientrato dopo una breve assenza nell’appartamento, di consegnare l’arma. L’uomo è andato quindi in escandescenza aggredendo un militare che è rimasto ferito lievemente. Dopo l’arrivo di un secondo equipaggio dei carabinieri la situazione è stata riportata sotto controllo e il 38enne bloccato e arrestato. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.