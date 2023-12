Trabia, approvato in giunta il progetto per stabilizzare 36 precari

Sono dipendenti con contratti a tempo determinato da 33 anni

TRABIA (PALERMO) – “Non potevamo aspettare ancora che arrivasse l’ulteriore proroga da parte del governo o dalla giunta regionale”. Ha detto così Francesco Bondì, sindaco di Trabia, dopo l’approvazione all’unanimità in Giunta del progetto di stabilizzazione dei precari. “Diamo loro un futuro certo” ha detto Bondì.

Precari da 33 anni

In totale sono 36 i precari, che sono in essere al Comune di Trabia da 33 anni. Per loro bisognerà attendere l’approvazione finanziaria e burocratica da parte della Cosvel (Commissione stabilità finanziaria enti locali) sita presso il Ministero degli Interni, che controllerà se tutti i parametri previsti dalla Legge 75/2017 siano stati rispettati.