‘Trabocco’ di lava e attività esplosiva sullo Stromboli

Le rilevazioni dell'Ingv (immagine di repertorio)

LIPARI – Sullo Stromboli è in corso un trabocco di lava dall’area craterica nord. Che sta alimentando un flusso nella parte alta della Sciara del Fuoco. L’attività – così come evidenzia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo – è stata accertata attraverso le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il trabocco è accompagnato da una modesta ma continua attività di spattering. Da almeno due bocche nell’area craterica nord. E sta provocando lo scivolamento di materiale caldo sulla Sciara con formazione di sbuffi di polvere scura e rotolamento di blocchi caldi. Nell’area craterica sud sta continuando la consueta attività esplosiva.