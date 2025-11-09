 'Trabocco' di lava e attività esplosiva sullo Stromboli
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

‘Trabocco’ di lava e attività esplosiva sullo Stromboli

Le rilevazioni dell'Ingv (immagine di repertorio)
DALL'AREA NORD
di
1 min di lettura

LIPARI – Sullo Stromboli è in corso un trabocco di lava dall’area craterica nord. Che sta alimentando un flusso nella parte alta della Sciara del Fuoco. L’attività – così come evidenzia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo – è stata accertata attraverso le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il trabocco è accompagnato da una modesta ma continua attività di spattering. Da almeno due bocche nell’area craterica nord. E sta provocando lo scivolamento di materiale caldo sulla Sciara con formazione di sbuffi di polvere scura e rotolamento di blocchi caldi. Nell’area craterica sud sta continuando la consueta attività esplosiva. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI