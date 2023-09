Tradito dal gioco: dai domiciliari alle slot, arrestato

L'uomo è stato scoperto in un locale

CATANIA – Gioca alle slot machine ma è agli arresti domiciliari: i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno tratto in arresto un 37enne del posto per evasione, poichè sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per furto e rapina.

Durante un controllo in un bar di Aci Platani per verificare il rispetto della normativa in materia di giochi e scommesse, i militari hanno notato che uno degli avventori ha iniziato a innervosirsi. L’uomo si è alzato di scatto lasciando la partita in corso e i gettoni già vinti nella vaschetta.

I Carabinieri hanno identificato con qualche difficoltà il 37enne, che ha giustificato la sua fretta prima con il fatto che avesse un appuntamento urgente al quale rischiava di tardare e poi con il fatto che avesse un mancamento d’aria. Pertanto i Carabinieri hanno approfondito i controlli sul suo conto ed hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’arrestato è stato ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari.