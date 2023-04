Portale danneggiato, traffico interrotto sulla tangenziale di Catania

Gli orari e i giorni dell'intervento dell'Anas su una struttura danneggiata da un mezzo

CATANIA – Traffico interrotto sulla tangenziale di Catania nelle notti comprese tra giovedì 20 e sabato 22 aprile. Nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, lungo la Tangenziale Ovest di Catania sarà necessario interdire la circolazione tra lo svincolo Zona Industriale Sud e la Zona Industriale Nord, in direzione Messina.

Traffico interrotto Tangenziale di Catania

Il provvedimento è necessario per consentire la sostituzione di un portale danneggiato da un mezzo pesante in transito. Le indicazioni sul percorso alternativo saranno posizionate in loco.