Tragedia a Favara, muore sul colpo un giovane motociclista

Viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico

FAVARA (AG) – Tragedia a Favara. Un ragazzino di tredici anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto in via Portella. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico. Era il passeggero.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma, forse a causa del malfunzionamento dei freni.

L’impatto sul selciato è stato violento e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Non è in pericolo di vita, invece, l’altro coetaneo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i vigili urbani. Il sindaco Antonio Palumbo si è recato sul luogo della tragedia.