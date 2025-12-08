 Tragedia in Trentino: casa distrutta dalle fiamme, morta una donna di 64 anni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tragedia in Trentino: casa distrutta dalle fiamme, morta una donna di 64 anni

I vigili del fuoco hanno trovato la signora riversa sul pavimento
ITALIA
di
1 min di lettura

TRENTINO – Una donna di 64 anni, Tiziana Marchetti, è morta, nella serata di ieri, domenica 7 dicembre, intossicata per il fumo che si è sprigionato all’interno del suo appartamento andato a fuoco. È successo nella tarda serata di ieri a Sover, in Trentino.

I vigili del fuoco hanno trovato la donna riversa sul pavimento, ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile.

A dare l’allarme al numero unico per le emergenze alcuni vicini che hanno visto una intensa nube di fumo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese che stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI