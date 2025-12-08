I vigili del fuoco hanno trovato la signora riversa sul pavimento

TRENTINO – Una donna di 64 anni, Tiziana Marchetti, è morta, nella serata di ieri, domenica 7 dicembre, intossicata per il fumo che si è sprigionato all’interno del suo appartamento andato a fuoco. È successo nella tarda serata di ieri a Sover, in Trentino.

I vigili del fuoco hanno trovato la donna riversa sul pavimento, ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile.

A dare l’allarme al numero unico per le emergenze alcuni vicini che hanno visto una intensa nube di fumo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cavalese che stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.

