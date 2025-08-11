Tragedia a Licodia Eubea, la morte della piccola Carlotta in un incidente

Il dolore della comunità di Comiso per la bimba di due anni

CATANIA – L’impatto non ha lasciato scampo alla piccola Carlotta Puccia, due anni, morta in un incidente stradale sulla strada statale 514 Rgusa – Catania nella zona di Licodia Eubea. La bambina era su una Lancia Musa con il padre e la madre quando il mezzo si è scontrato con un minivan guidato da una coppia di stranieri.

L’incidente

Nell’incidente sono rimasti feriti anche i genitori di Carlotta, che dopo lo scontro sono stati ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Catania. La prognosi per i due è riservata. Feriti in modo meno grave anche i due cittadini europei sul minivan, con una sospetta frattura alla gamba per la donna.

Sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti. La procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta, affidata alla Polstrada di Ragusa, e ordinato il sequestro di entrambi i mezzi.

Il lutto

La comunità di Comiso, di cui è originaria la famiglia Puccia, è in lutto per la morte della piccola Carlotta. Scrive il sindaco di Comiso Maria Rita Schembri: “Quanto strazio, quanto dolore! Quest’estate ci sta opprimendo con un sentimento cupo di angoscia: oggi il funerale di Salah, che era giunto qui con tante speranze, e la cui mamma non potrà piangere stringendolo al petto; tra qualche giorno a Vittoria le esequie della famiglia Ruscica, padre e figlia, quest’ultima con tanti progetti e sogni ancora da realizzare. E poi, ieri sera, la notizia dell’ennesima tragedia: strappata alla vita una bimba, i genitori in serie condizioni. Nessuna parola può curare o alleviare tanta desolazione”.

In un post apparso sul profilo della scuola dell’infanzia Sacro Cuore Comiso, frequentato dalla piccola, si può leggere: “Oggi è un giorno immensamente triste per tutta la nostra città, ma soprattutto lo è quì dentro la nostra scuola. Dolce piccola Carlotta, non riusciamo ancora a credere.. dentro queste mura colorate, tra giochi e allegria, ti abbiamo vista crescere, sorridere e a volte piangere nel momento di salutare la tua carissima mamma”.