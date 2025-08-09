Tragedia a Mondello, giovane muore colpito dall’elica del gommone

Inutili i soccorsi. Identificata la vittima

PALERMO – Tragedia a Mondello dove un giovane si sarebbe tuffato dal gommone finendo sull’elica che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane, Simone La Torre 23 anni, è morto poco dopo.

Tragedia a Mondello, la ricostruzione

Simone La Torre sarebbe scivolato mentre era seduto sulla ringhiera del gommone al largo di Mondello.

È finito sotto l’imbarcazione, il motore lo ha risucchiato e le eliche lo hanno ferito mortalmente alle braccia e al torace.

Sono i primi dati della drammatica ricostruzione della tragedia avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 17:00.

La vittima era a bordo con altri con sette amici. Il gommone era stato noleggiato. I ragazzi hanno recuperato il corpo in mare ed è iniziata la corsa verso Il porticciolo. Nel frattempo avevano chiamato il 118.

I sanitari, i finanzieri e gli uomini alla Capitaneria di porto hanno atteso il rientro in banchina. Troppo profonde le ferite per poter salvare la vita di Simone che aveva perso molto sangue.

Il ventitrenne è deceduto nel porticciolo. La procura della Repubblica ha aperto l’inchiesta e il gommone è stato sequestrato.