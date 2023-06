Tragedia sfiorata sulla Ss 115: camionista ubriaco salvato dalla polizia

Vagava a piedi e a torso nudo lungo la statale

1' DI LETTURA

LICATA (AG) – È stato trovato ubriaco e a torso nudo mentre vagava a piedi lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Licata con Gela. Un camionista quarantenne polacco, venerdì sera, ha rischiato di essere travolto dalle auto e di causare un incidente stradale. È stato salvato dai poliziotti del Commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni automobilisti. L’uomo, secondo la ricostruzione dell’accaduto, aveva parcheggiato il camion in un’area di sosta vicino al Sombrero e si era spostato in centro per raggiungere alcuni bar della zona, ma avrebbe alzato troppo il gomito.

Al momento di raggiungere il camion, infatti, l’uomo avrebbe sbagliato strada andando a finire lungo la statale 115: anziché dirigersi verso Palma di Montechiaro, s’è diretto verso Gela.

Fortunatamente l’intervento della polizia ha evitato una tragedia. L’uomo è stato soccorso con un’autoambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.