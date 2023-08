Caccia all'uomo, indagano i carabinieri che stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza

FOGGIA – Un’anziana donna è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria a Foggia, in via Marchese De Rosa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sul femminicidio si tratterebbe di una rapina finita male.

La vittima è la titolare della tabaccheria. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l’autore del delitto. A supporto dell’attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.