La loro auto si è scontrata con una utilitaria ed è finita nelle campagne adiacenti la strada

ANDRIA – Tragedie sulle strade pugliesi dove, ieri sera, madre e figlia hanno perso la vita in un incidente sulla strada che collega Andria a Bisceglie.

La più giovane delle due, Margherita Liddo, 32 anni, era incinta. La 32enne, quando è arrivata in ospedale era già deceduta e non c’è stato nulla da fare né per lei né per il feto. La madre, Rosa Mastrototaro, 63 anni, è stata trasportata all’ospedale di Barletta ma è morta in pronto soccorso.

In auto con le due donne c’era il marito della signora Rosa, che ora è ricoverato con una frattura al femore.

Secondo quanto emerso finora, l’auto a bordo della quale viaggiavano si sarebbe scontrata con una utilitaria per poi finire nelle campagne adiacenti, ribaltata.