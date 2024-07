Tragico incidente auto-moto nel Messinese: perde la vita un 42enne

L'impatto è stato violentissimo

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Un drammatico incidente si è verificato ieri sera, martedì 9 luglio, in via Milite Ignoto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un’auto, una Fiat Panda e uno scooter, una Vespa, sono state coinvolte in una violenta collisione. A perdere la vita è stato D.C., un uomo di 42 anni, che si trovava alla guida della Vespa.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due veicoli, avvenuto intorno alle 22, è stato particolarmente violento.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo i rilievi necessari per determinare le cause esatte dello scontro.

Per permettere le operazioni di rilievo e garantire la sicurezza, la zona è stata chiusa al transito. Gli automobilisti sono stati deviati su percorsi alternativi, causando inevitabili disagi alla circolazione. I mezzi coinvolti e due vetture parcheggiate nei pressi dell’incidente sono state sottoposte a sequestro.

La comunità locale è sotto shock per la tragica perdita di D.C., un uomo rispettato e ben voluto da tutti.