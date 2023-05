Erano a bordo di un'auto che è finita fuori strada

Tragico incidente nel Perugino. Tre ragazzi hanno perso la vita nei pressi del raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella.

I tre giovani sono morti in località Torricella di Magionerano, erano a bordo di un’auto che ha sbandato ed è uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Dopo essere finita fuori strada la vettura si è ribaltata in un campo. Dei quattro occupanti, tre sono morti e uno è in gravi condizioni.