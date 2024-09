Tragico incidente sulla Palermo-Catania: c’è una vittima

All'altezza di Resuttano

PALERMO – Un incidente, per il quale si sta provando a ricostruire la dinamica, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’Anas fa sapere che, nel sinistro, una persona ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 82, un tratto dell’Autostrada A 19 “Palermo-Catania” che è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Palermo, a Resuttano (CL). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.