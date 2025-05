Era in sella alla sua moto quando si è schiantato

CASTELBUONO (PALERMO) – Tragedia nel palermitano. Il 26enne Gabriele Allegra è morto, in sella alla sua moto, in un incidente stradale mentre percorreva la Statale 286 delle Madonie, all’altezza del chilometro 3, nei pressi di Castelbuono.

Gabriele Allegra al momento dell’incidente era in sella alla sua moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.