Tragico incidente sulla Statale: una vittima sulla Catania-Paternò

La vittima è un 28enne che era in sella alla propria motocicletta

1' DI LETTURA

CATANIA – La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri. Poco prima delle ore 22 un incidente che ha coinvolto tre mezzi (una motocicletta, un camioncino e una vettura) ha causato una vittima: Alfredo Caruso ventottenne residente a Belpasso, ha trovato la morte mentre a bordo della sua Yamaha percorreva la Statale 121.

Il dramma si è compiuto proprio in territorio di Belpasso in direzione Paternò e poco dopo aver oltrepassato il centro commerciale di Etnapolis. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare purtroppo il decesso del centauro belpassese.

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Tutti e tre i mezzi sono stati sequestrati dal magistrato di turno mentre la salma dello sfortunato 28enne è stata trasportata all’obitorio del Policlinico di Catania.

A tentar di far luce su come siano andati i fatti, saranno i carabinieri della Compagnia di Paternò intervenuti sul luogo dell’incidente con due gazzelle.