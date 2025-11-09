Ci sonon anche tre feriti

E’ di tre morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra più auto sono uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite.

I soccorsi

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili e un furgoncino: lo scontro, frontale, è stato fatale per le due persone alla guida dei due mezzi, che sono decedute sul colpo. Una terza persona, estratta in condizioni disperate dai mezzi da parte dei vigili del fuoco, è poi deceduta in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le indagini

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto, oltre a numerosi mezzi del 118, anche i vigili del fuoco. Anche i pompieri sono stati coinvolti nel tentativo di rianimare le persone coinvolte, visto il numero di feriti che sarebbero almeno tre.