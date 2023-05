Tragico indicente a Genova: donna investita e uccisa da un tir

Un uomo è stato trasportato in ospedale per la frattura agli arti inferiori

Tragico indicente mortale in via Cornigliano, all’altezza dei giardini Melis, a Genova dove ha perso la vita una donna di 50 anni, Maria Mercedes Moran Huayamave, di origine ecuadoriana. Nell’incidente ferito anche un sessantenne, portato in ospedale per una frattura agli arti inferiori, illeso invece un altro pedone. È successo intorno alle 10 di oggi.

Pare che i tre stessero attraversando le strade sulle strisce pedonali. Sono in corso accertamenti sulle condizioni del conducente del tir, un uomo di nazionalità marocchina che è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi per essere sottoposto ai test per verificare eventuali assunzioni di alcol o stupefacenti.

La polizia locale ha chiuso la strada e la viabilità viene deviata su strade secondarie. Sul posto è atteso anche il magistrato di turno.

Il tir non sarebbe potuto passare in via Cornigliano per via del divieto di transito ai mezzi pesanti.