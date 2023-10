Tragico schianto tra due auto nel Lazio: perdono la vita in due

Quattro giovani sono feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere

Un tragico schianto si è verificato nella serata di ieri, 6 ottobre, tra due auto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo per il santuario di Greccio. Due automobili, che stavano percorrendo la strada in senso opposto, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo.

Nell’impatto due persone sono decedute e altre quattro sono ferite. Le vittime avevano trenta e trentatré anni. Uno, al momento dello scontro, si trovava al volante di una delle due utilitarie, l’altro si trovava sui sedili posteriori, a bordo dell’altra automobile.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno preso in cura le quattro persone ferite, anche loro molto giovani. Sono state trasportate immediatamente in ospedale in condizioni che, almeno apparentemente, non sembrano essere preoccupanti.