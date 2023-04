Trantino candidato del centrodestra, via libera da Roma

Coalizione unita alle urne. L’annuncio della Lega che ringrazia Sudano.

3' DI LETTURA

ROMA – Il centrodestra trova la quadra: Enrico Trantino sarà il candidato sindaco nella città di Catania. La benedizione romana di Matteo Salvini scrive la parola fine dopo la lunga telenovela delle ultime settimane.

Il via libera della Lega

La deputata leghista Valeria Sudano fa un passo indietro e l’intesa viene suggellata da un comunicato stampa del leader del Carroccio (che con Giorgia Meloni del match di Catania aveva parlato diffusamente venerdì a margine del Cdm). “Dal Ponte sullo Stretto ai miliardi per le nuove ferrovie ad alta capacità e velocità: per la Sicilia, la Lega è impegnata al governo con azioni concrete, senza dimenticare gli interventi del passato per salvare il bilancio della splendida Catania, garantendo servizi ai cittadini”, si legge nella nota stampa. “Per la Lega di Matteo Salvini conta fare il bene dei siciliani e di tutta Italia, e per raggiungere questi obiettivi c’è la convinzione che il centrodestra debba essere compatto.

A Catania possiamo contare su un volto di valore come quello di Valeria Sudano, che merita ringraziamenti sinceri per la determinazione e la generosità con cui si è resa disponibile alla candidatura e per come, ora, da donna di squadra non si è sottratta a garantire l’unità del Centrodestra per favorirne la vittoria. La Lega ha donne e uomini che possono ambire a incarichi di responsabilità: siamo certi che tutto il centrodestra debba e possa trovare un’intesa vincente e pienamente condivisa, sui programmi e sui nomi, per il Comune di Catania e per tutte le sfide future”, si legge.

La nota del partito regionale

A stretto giro arriva una nota della coordinatrice regionale, Annalisa Tardino. “Dopo una consultazione interna e un approfondito confronto politico con le altre forze del centrodestra, siamo pronti ad annunciare il sostegno convinto ad Enrico Trantino. Riconosciamo la forte volontà di FDI, partito di maggioranza relativa nella coalizione, di esprimere il candidato sindaco per Catania”, spiega.

“Con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, e d’accordo con il nostro leader Matteo Salvini, abbiamo fatto un passo indietro, semplificando il quadro, e sono convinta che riusciremo a presentare un programma articolato e ricco di obiettivi e su quel programma chiederemo il giudizio dei catanesi. L’obiettivo, adesso, è vincere e confermare un centrodestra siciliano coeso e forte, capace di dare risposte alla gente” prosegue. “Ringrazio Valeria Sudano per l’impegno e l’amore mostrati per la sua città, per la quale avrebbe rinunciato ad un seggio a Roma, ma sono certa che proseguirà la sua operosa attività per tutti i siciliani che rappresenta. Da oggi comincia un percorso che ci vedrà impegnati a chiedere il consenso in una città desiderosa di una guida operativa ed unitaria, per risolverne i problemi. Noi ci siamo, con i nostri candidati e la nostra classe dirigente, a supporto del candidato unitario della coalizione e per tutte le altre intese da siglare, con la nostra capacità di affrontare con serietà e buonsenso le sfide future”, conclude.

I contorni dell’intesa

Che l’intesa fosse ormai cosa fatta lo si era capito domenica quando è arrivato l’endorsement di Totò Cuffaro, il sostenitore più accanito di Sudano. Un passaggio questo concordato con la deputata che non dovrebbe correre in ticket con Trantino. Il ruolo di vicesindaco andrà a un altro leghista, due i nomi in pole: Puccio La Rosa e Fabio Cantarella. La conferenza stampa di presentazione di Enrico Trantino (che ha già tappezzato la città di manifesti) si terrà venerdì a Catania.